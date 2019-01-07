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07.01.2019

Юрист по разводу и разделу совместного имущества: о чём следует знать?

Российская Федерация, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше половины браков в России распадаются. Редкий бракоразводный процесс сегодня проходит без раздела имущества. К сожалению, практика брачных договоров пока что еще не укоренилась на российской земле, поэтому бракоразводные и имущественные процессы составляют большую часть дел, рассматриваемых в судах.

Особенности раздела имущества после развода

Самый лучший вариант развода и раздела имущества, когда пара расходится на холодную голову, урегулировав через соглашение все свои имущественные отношения. Такое соглашение удостоверяется у нотариуса. Это мирный путь раздела имущества, наименее затратный.

В сложных случаях, когда разводится пара с детьми, с ипотекой, с большим количеством совместно нажитого имущества - машинами, загородным домом, драгоценностями и прочим потребуется юрист по разводу и разделу совместного имущества. Чем он может помочь:

  1. проконсультирует по всем юридическим вопросам, возникающим в процессе развода и вытекающих из него споров;
  2. поможет с составлением искового заявления или необходимых ходатайств;
  3. поможет со сбором пакета документов для подачи заявления в суд;
  4. будет представлять ваши интересы в суде на заседаниях;
  5. обжалует судебные акты и защитит интересы в вышестоящем суде;
  6. поможет с исполнением решения суда.

Особенно удобна и неоценима услуга оказания юридической помощи под ключ: когда юристу доверяется решение всех вопросов, связанных с разводом - имущественных, алиментных, споров о месте проживания детей и других. Сегодня все больше имущественных вопросов осложнены всевозможными ипотеками, кредитами, займами. Выпутаться из сложных хитросплетений финансовых проблем самостоятельно паре не просто.

Вместе с тем юрист предпримет все попытки урегулировать имущественные отношения в порядке заключения досудебного соглашения. Не нужно забывать, что судебные споры отнимают достаточно много времени, эмоциональных сил и денег. Поэтому если есть возможность урегулировать все вопросы мирным путем, необходимо предпринимать для этого все усилия.

Что относится к совместно нажитому имуществу

Это важный вопрос, который интересует всех разводящихся. Что можно разделить при разводе:

  • недвижимость приобретенную в браке, в том числе, приобретенную с использованием маткапитала и находящуюся под ипотекой;
  • собственность, купленную в период совместной жизни;
  • доходы от совместной деятельности;
  • компенсации и дотации нецелевого назначения.

Не делится имущество приобретенное до брака, полученное в наследство, подаренное. Необходимо помнить, что срок исковой давности по таким делам не особенно большой - 3 года с расторжения брака. Однако, если у экс-супруга было выявлено какое-либо имущество (акции, например, или вклады) нажитое в период брака после этого срока, то в суд можно подать ходатайство о продлении срока давности.

Нужен ли юрист для развода

Некоторых разводящихся смущает вопрос необходимости найма адвоката для развода в связи с необходимостью финансовых трат. Однако реалии сегодняшней жизни показывают, что только профессионал может решить большинство проблем появляющихся при разделе имущества. О каких проблемах идет речь:

  • попытки сокрытия совместного имущества (ценности, квартира, машина) через фиктивную продажу;
  • раздел ипотечных долгов;
  • раздел совместного бизнеса;
  • начисление пени на долг по алиментам и многое другое.

Выбирая юриста, который будет представлять ваши интересы, обязательно посмотрите, вел ли он уже аналогичные дела. Чем больше у него практический опыт по бракоразводным процессам, тем лучше.

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