Юрист по разводу и разделу совместного имущества: о чём следует знать?

Российская Федерация, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше половины браков в России распадаются. Редкий бракоразводный процесс сегодня проходит без раздела имущества. К сожалению, практика брачных договоров пока что еще не укоренилась на российской земле, поэтому бракоразводные и имущественные процессы составляют большую часть дел, рассматриваемых в судах. Особенности раздела имущества после развода Самый лучший вариант развода и раздела имущества, когда пара расходится на холодную голову, урегулировав через соглашение все свои имущественные отношения. Такое соглашение удостоверяется у нотариуса. Это мирный путь раздела имущества, наименее затратный. В сложных случаях, когда разводится пара с детьми, с ипотекой, с большим количеством совместно нажитого имущества - машинами, загородным домом, драгоценностями и прочим потребуется юрист по разводу и разделу совместного имущества. Чем он может помочь: проконсультирует по всем юридическим вопросам, возникающим в процессе развода и вытекающих из него споров; поможет с составлением искового заявления или необходимых ходатайств; поможет со сбором пакета документов для подачи заявления в суд; будет представлять ваши интересы в суде на заседаниях; обжалует судебные акты и защитит интересы в вышестоящем суде; поможет с исполнением решения суда. Особенно удобна и неоценима услуга оказания юридической помощи под ключ: когда юристу доверяется решение всех вопросов, связанных с разводом - имущественных, алиментных, споров о месте проживания детей и других. Сегодня все больше имущественных вопросов осложнены всевозможными ипотеками, кредитами, займами. Выпутаться из сложных хитросплетений финансовых проблем самостоятельно паре не просто. Вместе с тем юрист предпримет все попытки урегулировать имущественные отношения в порядке заключения досудебного соглашения. Не нужно забывать, что судебные споры отнимают достаточно много времени, эмоциональных сил и денег. Поэтому если есть возможность урегулировать все вопросы мирным путем, необходимо предпринимать для этого все усилия. Что относится к совместно нажитому имуществу Это важный вопрос, который интересует всех разводящихся. Что можно разделить при разводе: недвижимость приобретенную в браке, в том числе, приобретенную с использованием маткапитала и находящуюся под ипотекой;

собственность, купленную в период совместной жизни;

доходы от совместной деятельности;

компенсации и дотации нецелевого назначения. Не делится имущество приобретенное до брака, полученное в наследство, подаренное. Необходимо помнить, что срок исковой давности по таким делам не особенно большой - 3 года с расторжения брака. Однако, если у экс-супруга было выявлено какое-либо имущество (акции, например, или вклады) нажитое в период брака после этого срока, то в суд можно подать ходатайство о продлении срока давности. Нужен ли юрист для развода Некоторых разводящихся смущает вопрос необходимости найма адвоката для развода в связи с необходимостью финансовых трат. Однако реалии сегодняшней жизни показывают, что только профессионал может решить большинство проблем появляющихся при разделе имущества. О каких проблемах идет речь: попытки сокрытия совместного имущества (ценности, квартира, машина) через фиктивную продажу;

раздел ипотечных долгов;

раздел совместного бизнеса;

начисление пени на долг по алиментам и многое другое. Выбирая юриста, который будет представлять ваши интересы, обязательно посмотрите, вел ли он уже аналогичные дела. Чем больше у него практический опыт по бракоразводным процессам, тем лучше. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.