Уроженка Тайшета отсудила у больницы компенсацию за несвоевременное лечение

Тайшет, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка Тайшета, которая сейчас проживает в Красноярске, через суд добилась выплаты компенсации морального вреда со стороны районной больницы за несвоевременное лечение. Сумма составила 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В 2012 году сотрудники Тайшетской районной больницы несвоевременно направили лечащему врачу и в женскую консультацию результаты гистологического исследования пациентки. Из-за этого она была лишена возможности своевременно начать лечение онкологического заболевания.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, иск был полностью удовлетворён Тайшетским городским судом.