Ушел из жизни директор училища олимпийского резерва Иркутска Альфрит Сахиуллин

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области с прискорбием сообщает о том, что 21 мая 2020 года скоропостижно ушел из жизни директор ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва Иркутска», доктор педагогических наук, доцент, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Альфрит Амирович Сахиуллин.

Альфрит Амирович начал работу в Иркутском техникуме физической культуры в 1980 году преподавателем физики, а в 1987 году возглавил его после избрания на эту должность коллективом преподавателей.

Обладая передовыми взглядами, качествами талантливого руководителя, он активно участвовал в вопросах совершенствования учебно-воспитательного процесса с использованием современных средств и методов обучения. Именно им была начата научная работа в училище. В 1998 году Альфрит Амирович защитил кандидатскую диссертацию по теме «Организационно-педагогические основы управления средним физкультурным учебным заведением в рыночных условиях». В 2006 году - докторскую диссертацию по теме «Формирование стратегии развития среднего профессионального физкультурного образования России в новых социально-экономических условиях». В ходе проведенных исследований опубликованы монография, научные труды и статьи, учебно-методические работы. По инициативе директора в училище ежегодно проводятся всероссийские студенческие конференции молодых специалистов, что играет важную роль в исследовательской деятельности студентов.

За свой труд, неравнодушие к проблемам спортивной отрасли в Иркутской области Альфрит Амирович награждён почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения», грамотой Совета Федерации по делам молодёжи и спорту, благодарностью Олимпийского комитета России, грамотами и благодарностями министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, департаментом по физической культуре и спорту г. Иркутска. Отмечен почетным знаком «За заслуги и развития физической культуры и спорта», признан одним из 10 лучших организаторов физкультурно-массовой и спортивной работы XX столетия в Иркутской области.

Более 30 лет Альфрит Амирович посвятил работе по усовершенствованию и модернизации учебного процесса и материально-спортивной базы, которые сейчас полностью отвечают современным требованиям. Благодаря его неравнодушному отношению к делу сегодня Государственное училище (колледж) олимпийского резерва Иркутска имеет одну из лучших спортивных баз в Сибири.

Телеинформ выражает соболезнования родным и близким Альфрита Амировича Сахиуллина