|Общество
|06.05.2018
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Ушёл из жизни председатель совета ТПП Восточной Сибири Константин Шаврин
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Иркутск, 6.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 мая скончался председатель совета Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, ранее на протяжении 20 лет возглавлявший организацию, Константин Шаврин. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщает пресс-секретарь ТПП Восточной Сибири Владимир Саловаров.
– Его отличали высокий профессионализм энергичность и принципиальность. Константин Семенович всегда пользовался авторитетом в предпринимательском сообществе и органах власти. Он был хорошим руководителем наставником, – пишет Владимир Саловаров.
Прощание с Константином Шавриным состоится 8 мая с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале по адресу: Иркутск, улица Байкальская 118, к. 1.
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