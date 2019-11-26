Условных террористов обезвредили на Коршуновском ГОКе

Железногорск-Илимский, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области провели плановое учение по отработке мер антитеррористической защищенности объектов горно-добывающей сферы региона. Основные события учения развернулись на Коршуновском ГОКе в Железногорске-Илимском.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, по учебному сценарию группа вооруженных «террористов» совершила вооруженный захват административного здания предприятия, захватила и удерживала заложников. Угрожая жизни и здоровью граждан, террористы выдвинули заведомо невыполнимые требования. Оперативный штаб в Иркутской области принял меры по обеспечению безопасности людей в условиях совершения террористического акта – сотрудники силовых ведомств заблокировали преступников, оцепили прилегающую территорию.

Основная сложность проведенных учебных мероприятий заключалась в отдаленности района совершения преступления террористической направленности от основной группировки сил, находящейся в областном центре. В этих условиях оперативный штаб отработал варианты срочной доставки подразделений силовых структур к месту проведения учебной контртеррористической операции авиационным транспортом. Эффективная реализация транспортной схемы позволила своевременно нейтрализовать злоумышленников и обеспечить безопасность граждан.

В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, правительства Иркутской области, органов местного самоуправления, экстренной медицинской помощи.