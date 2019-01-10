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10.01.2019

Усольчане проголосовали за названия улиц для нового поселка «Счастье»

Усолье-Сибирское, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 27 декабря подвели итоги голосования за названия улиц для нового поселка «Счастье», в котором сформировано более 500 земельных участков для многодетных семей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, участие в голосовании приняли около 140 человек. Наибольшее количество голосов жители отдали за улицу Солнечная – 21, Кедровая – 19, Загородная – 9, Изумрудная – 20, Хрустальная – 11, Звездная – 14, Снежная – 9, Лунная – 6, Дружная – 10, Молодежная – 13, Урожайная – 6.

В ходе опроса жители также могли высказать свои варианты, которые будут учтены при выборе названий улиц. Так, по мнению усольчан, в поселке «Счастье» должны появиться улицы Новоселов,  Каверина,  Успенского,  Огинского,  Крымский мост,  Твардовского,  Багрицкого,  Алексея Дунаевского,  Мира,  Спортивная,  Лесная,  Романтиков,  Детская,  Саянская,  Сосновая,  Еловая,  Грибная,  Полевая,  Благородная,  Оптимистов,  Мирная,  Земляничная.

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