Усольчане проголосовали за названия улиц для нового поселка «Счастье»

Усолье-Сибирское, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 27 декабря подвели итоги голосования за названия улиц для нового поселка «Счастье», в котором сформировано более 500 земельных участков для многодетных семей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, участие в голосовании приняли около 140 человек. Наибольшее количество голосов жители отдали за улицу Солнечная – 21, Кедровая – 19, Загородная – 9, Изумрудная – 20, Хрустальная – 11, Звездная – 14, Снежная – 9, Лунная – 6, Дружная – 10, Молодежная – 13, Урожайная – 6.

В ходе опроса жители также могли высказать свои варианты, которые будут учтены при выборе названий улиц. Так, по мнению усольчан, в поселке «Счастье» должны появиться улицы Новоселов, Каверина, Успенского, Огинского, Крымский мост, Твардовского, Багрицкого, Алексея Дунаевского, Мира, Спортивная, Лесная, Романтиков, Детская, Саянская, Сосновая, Еловая, Грибная, Полевая, Благородная, Оптимистов, Мирная, Земляничная.