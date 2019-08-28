|Общество
|29.08.2019
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Усолье-Сибирское 31 августа отметит 350-летие
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Усолье-Сибирское, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 31 августа состоится День города. Райцентр отпразднует 350-летие.
Как сообщает пресс-служба администрации Усолья-Сибирского, в программе мероприятия – театрализованный праздник «Город глазами детей», праздничное шествие, тематические площадки «Усольская слобода». Завершится праздник концертом с участием Шуры, Юлии Савичевой и группы «Меланж».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в связи с шествием будет ограничен проезд по территории Усолья. Кроме того, 31 августа с 12.30 до 12.50 на участке автодороги Р-255 «Сибирь» от въезда в город со стороны Иркутска до ПАТП будет организовано двустороннее движение транспортных средств по одной полосе дороги в каждом направлении.
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