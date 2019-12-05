Усольские единороссы провели областной шахматный турнир среди отцов и детей

Усолье-Сибирское, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пятый ежегодный межмуниципальный шахматный турнир среди отцов и детей состоялся в день рождения партии «Единая Россия» в Усолье-Сибирском.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, мероприятие прошло в рамках партпроекта «Детский спорт» по инициативе руководителя Ассоциации председателей советов отцов Иркутской области, члена ЕР Максима Петрова.

В турнире приняли участие более 140 участников. Соревновались шахматисты из всех близлежащих крупных муниципальных образований Иркутской области. По две команды представили иркутский дом творчества и станция юных техников Ангарска, 12 команд – Усолье-Сибирское, три команды – Усольский район. Участие в турнире приняли также шахматисты из Свирска и Черемхова.

В упорной борьбе первое место заняла команда из Свирска, собрав максимальное количество баллов. Серебро и бронзу забрали две команды шахматистов из Ангарска.

Победитель и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами от организаторов соревнований. Организаторы соревнований вручили всем сертификаты участников и поощрительные призы.