Усть-Илимские единоросы встретились с организацией «Солдатские матери Прибайкалья»

Усть-Илимск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встречу с участниками Усть-Илимской общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» провел председатель городской думы Усть-Илимска, член фракции «Единая Россия» Арсений Чихирьков. Встреча состоялась 12 декабря, сообщает пресс-служба партии.

Единоросы провели встречу в дружественной обстановке. Женщинам подарили цветы, а за чаепитием обсудили все наболевшие вопросы. Одна жительница обратилась с просьбой отработать вопрос с памятником «Три звезды», который расположен на пересечении улиц Мечтателей и Карла Маркса. Мемориал находится в непрезентабельном виде, его нужно привести в порядок.

Одна из матерей попросила оказать помощь в установке оградки на могиле своего сына. Несколько жительниц рассказали о проблемах в получении путевок в санаторий, процедура получения направлений долгая и мучительная для них.

Все поставленные вопросы «Солдатскими матерями Прибайкалья» взяты на контроль депутата и партии. Каждая просьба будет обработана, а позже дана обратная связь по всем вопросам.