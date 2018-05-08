Усть-кутские пожарные в канун Дня Победы организовали акцию для ветеранов «Помним! Чтим! Благодарим!»

Усть-Кут, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте по инициативе сотрудников МЧС проходит акция «Помним! Чтим! Благодарим!». Как говорят сами огнеборцы, она носит патриотическо-профилактический характер, поскольку в ее основу легло желание оказать помощь пожилым людям в уборке придомовых территорий и участков от сухостоя. Виктор Крохта, начальник Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны:



- В конце апреля в отделе социальной защиты местной администрации мы получили адреса ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, разбили их по районам выездов. Фронт работы – огромный: в каждом подворье нужно убрать легковоспламеняющуюся сухую траву, привезти, если необходимо, бочки и наполнить их водой, что-то отремонтировать. Все это не так сложно, но, тем не менее, требует физической силы, мужской руки. К сожалению, не у всех стариков есть помощники.



Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, буквально через несколько дней в пожарные части начали звонить люди, желающие также поддержать акцию.



- Откликнулись руководители предприятий, учащиеся школ, волонтеры и просто неравнодушные жители. Буквально за несколько дней число помощников возросло до 200 человек. Работа кипит! - рассказал Виктор Крохта.



94-летнему Иннокентию Иннокентьевичу Алексеевскому, прошедшему войну и служившему до 1950 года бортмехаником военно-транспортного самолёта Ли-2, удостоенному высших наград - орденов «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медали «За взятие Кенигсберга», сотрудники ГУФСИН привезли машину дров. К работе подключились бойцы пожарной охраны - за несколько минут дровяник заполнился нарубленными дровами.



- Приятно наблюдать за работой этих крепких парней, - поделился впечатлениями ветеран. – Радостно, что так много отзывчивых людей! Есть поддержка, есть на кого положиться!



Акция продолжится и после майских праздников. В списке более 40 адресов, и он пополняется новыми обращениями пожилых граждан. Огнеборцы обещают, что в помощи никому отказано не будет. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мчс

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