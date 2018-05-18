Усть-Ордынский дацан собирает деньги на обустройство

Эхирит-Булагатский район, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Ордынский окружной дацан «Тубэн Даржелин» собирает средства на обустройство.

Сейчас на территории комплекса проводятся работы по строительству дорожек «молельного круга». По буддистской традиции, верующие, приходя в храм, должны три раза обойти территорию по кругу, совершая молитвенные действия.

– Деньги нужны на оплату труда рабочих, которые сейчас занимаются строительством дорожек. Гравий и инструменты мы уже оплатили, прибегнув к спонсорской помощи, – рассказал настоятель дацана Зоригто-лама.

Также средства нужны на утепление построек на территории комплекса и ремонт главного храма. Всего на эти нужды дацану требуется 100 тысяч рублей.

КООРДИНАТЫ:

Пожертвовать средства на обустройство дацана можно, сделав перевод через мобильный банк по номеру 89149329901, получатель – настоятель Зоригто Баирович Батуев.