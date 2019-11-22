Уволена чиновница, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей в России

Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей. Об этом сообщает Lenta.ru .

По информации издания, Татьяна Клименко написала положительную характеристику на новый порядок медосмотра для водителей. Уточняется, что позднее чиновница поменяла свое мнение, но его рассматривать уже не стали.

Напомним, изменения должны были начаться 22 ноября. Речь идёт о справках из психоневрологических диспансеров. Помимо освидетельствования у психиатра и нарколога водители в обязательном порядке должны были сдавать анализы на кровь и мочу для выявления следов алкоголя и наркотиков. Это дорогостоящие исследования, из-за которых стоимость справки, например, в Иркутске выросла бы почти в девять раз. Чтобы успеть сделать документы по старым ценам, многие водители 21 ноября выстроились в очередь в медучреждения.

Кроме того, президент России Владимир Путин назвал нововведение чушью. После этого Минздрав отложил введение нового порядка получения «водительских» справок.