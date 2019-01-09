ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
10.01.2019

В 2018 году омбудсмену Приангарья стали чаще жаловаться на действия должностных лиц

Иркутская область, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - За 2018 год уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко рассмотрел более двух тысяч обращений жителей региона.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Виктор Игнатенко отметил существенный рост числа жалоб на действия должностных лиц государственных и муниципальных органов власти – в 1,3 раза. Увеличилось и число телефонных обращений с просьбой об оказании правовой и консультационной помощи по вопросам, часто не связанным с нарушением прав человека. Всего за год поступило 590 телефонных звонков, преимущественно от пенсионеров. В целом же только треть обращений содержат вопросы, отнесенные законом непосредственно к компетенции уполномоченного. В прошлом году этот показатель был еще ниже – только каждая четвертая жалоба соответствовала критериям, установленным областным законом «Об уполномоченном по правам человека в Иркутской области».

Как и прежде, преобладают в практике уполномоченного жалобы от заключенных и их родственников (466 обращений), а также жалобы, связанные с нарушением жилищных, социальных, пенсионных, трудовых прав граждан, права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Более подробный анализ состояния дел в сфере соблюдения прав человека и гражданина в нашем регионе Виктор Игнатенко представит в своем ежегодном Докладе Законодательному Собранию. Ознакомиться с цифрами можно на сайте уполномоченного в разделе «Статистика».

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске