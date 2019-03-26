В 2018 году в Иркутской области за счет миграции стало на 5910 человек меньше

Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году за счет миграции Иркутская область потеряла 5910 человек, для сравнения в 2017 году – 5927.

Общее число выбывших составило 74 тысячи 40 человек, прибывших – 68 тысяч 130, сообщают в Иркутскстате. Большую часть этих перемещений составляет смена места жительства в пределах своего региона. Внутрирегиональная миграция не влияет на численность жителей Приангарья.

Негативное влияние оказывают переезды с пересечением областной границы. За год покинули Иркутскую область 30 тысяч 843 человека. Приехали в регион на постоянное жительство 24 тысячи 933 человека. Эта внешняя для региона миграция является основной, а при условии естественного прироста населения (преобладания рождений над количеством смертей), наблюдавшегося в 2008-2017 годах, - единственной причиной сокращения числа жителей.

В результате миграции горожан за год стало меньше на 4982 человека (0,26%), сельских жителей – на 928 человек (0,18%).

Причиной миграционных потерь традиционно был обмен населением с другими российскими регионами. А миграция с пересечением государственной границы давала небольшой прирост (за счет стран СНГ). Но поток жителей из бывших союзных республик почти исчерпал себя еще год назад, и в 2018-м отрицательный итог миграции получен по всем направлениям.

Кроме того, по оперативным данным, в 2018 году население Приангарья незначительно (на 23 человека) уменьшилось в результате естественной убыли, впервые за долгие годы число умерших оказалось больше количества новорожденных (30 тысяч 961 человек, против 30 тысяч 938).