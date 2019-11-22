В 2020 году в Иркутской области планируется отрыть шесть центров амбулаторной онкологической помощи

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году развернули три центра амбулаторной онкологической помощи, ещё два находятся в процессе получения лицензии. В 2020 году их планируется открыть шесть. Об этом 20 ноября во время правительственного часа на сессии Заксобрания региона рассказал министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко.

В этом году центры амбулаторной онкологической помощи открылись на базе Аларской районной больницы, Усть-Илимской городской больницы №2 и Усольской горбольницы. Скоро заработают они в Саянске и в Иркутской областной больнице №2. В 2020 году планируется открыть такие центры в Тулуне, Тайшете, Боханском, Братском, Черемховском и Шелеховском районах.

Эти центры оснащены современным оборудованием, и в их основные задачи входят диспансеризация, контроль итогов лечения и развёртывание коек дневного стационара для проведения химиотерапии.