В 255 населенных пунктах Иркутской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На контроле ГУ МЧС России по Иркутской области находится 491 населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров. Также на контроле 203 садовых огороднических товарищества и 98 объектов экономики, имеющих общую границу с лесом, из них 55 летних оздоровительных лагерей.

Территориальными подразделениями управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области организована ежедневная работа по проверке населённых пунктов. Накануне в результате проверки 23 населенных пунктов в 17 из них были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. По результатам проверок привлечено к административной ответственности 17 органов местного самоуправления и 17 должностных лиц.

– В целях обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода на территории Иркутской области была организована заблаговременная подготовка муниципалитетов. Необходимые превентивные мероприятия, позволяющие существенно сократить риск возникновения или переходов природных пожаров на населенные пункты, должны были быть закончены до наступления пожароопасного периода. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается общее снижение числа выявляемых нарушений. Однако, проверки показали неготовность некоторых муниципальных образований. Мы призываем их руководителей добросовестно отнестись к организации работы по подготовке населенных пунктов к прохождению пожароопасного сезона и в короткий срок устранить имеющиеся нарушения, – подчеркнул заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы с начала пожароопасного периода проведено 439 рейдов. На сегодняшний день устранено 77 нарушений требований пожарной безопасности. При этом в 255 населенных пунктах нарушения все еще не ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

187 нарушений связаны с нарушением противопожарного расстояния; 42 – с нарушением устройства минерализованной полосы; 92 – с неисправностью наружного противопожарного водоснабжения; 16 - с неисправностью подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения; 46 – с неисправностью звуковой системы оповещения.