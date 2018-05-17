В 315 населенных пунктах Иркутской области нашли более 500 нарушений требований пожарной безопасности

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала пожароопасного сезона в 2018 году выявлено 523 нарушения требований пожарной безопасности в 315 населенных пунктах региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 70 муниципалитетах отсутствует либо нарушено противопожарное расстояние на всей протяженности границ объекта с лесным участком. Минерализованные полосы не соответствуют, либо вовсе отсутствуют в 65 населенных пунктах, граничащих с лесополосой. Неисправность наружного противопожарного водоснабжения обнаружена в 73 населенных пунктах.

Кроме того, внеплановые проверки органами государственного пожарного надзора, проведенные в муниципалитетах, отчитавшихся о полной готовности к пожароопасному периоду, выявили недостоверность представленных в отчетах данных.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено общее снижение числа выявляемых нарушений, связанных с противопожарным обустройством границ населенных пунктов. Однако инспекторы фиксируют рост нарушений, связанных с неисправностью систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации и исполнением обязательных требований по очистке земельных участков от сухой растительности.

По словам представителей МЧС, «на крайне низком уровне» организована профилактическая работа в Ангарске, а также в Черемховском, Осинском, Нукутском, Нижнеудинском, Тулунском, Братском, Боханском районах.

Между тем более чем вполовину, на 56%, снизилось число людей, оштрафованных за нарушение требований пожарной безопасности. В этом году на настоящий момент их 176 человек. В прошлом году за тот же период оштрафовали более 400 нарушителей.

На особом контроле регионального ГУ МЧС находится 250 объектов, создающих потенциальную угрозу возникновения природных пожаров, из них 151 лесоперерабатывающее предприятие. С начала пожароопасного периода на этих объектах проведено 12 проверок, из них на пяти предприятиях выявлено 76 нарушений требований пожарной безопасности. По всем нарушениям приняты меры административного характера. Проверки продолжаются.

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