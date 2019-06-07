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Общество
09.06.2019

В Ангарске 11 июня состоится презентация новых фасадных часов «Городского музея»

Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые современные часы, установленные на фасаде ангарского «Городского музея», имеют диаметр 1,5 метра, в них встроена система ГЛОНАСС и подсветка. Такой подарок учреждение получило от администрации Ангарского округа в честь 50-летия со дня основания музея.

Как сообщает пресс-служба администрации АГО, 11 июня в связи с проведением презентации фасадных часов с 14:45 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Карла Маркса (на участке от улицы Глинки до улицы Горького) и установлены знаки объезда.

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В Ангарске 11 июня состоится презентация новых фасадных часов «Городского музея»09.06.2019
Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые современные часы, установленные на фасаде ангарского «Городского музея», имеют диаметр 1,5 метра, в них встроена система ГЛОНАСС и подсветка. Такой подарок учреждение получило от администрации Ангарского округа в честь 50-летия со дня основания музея.
Детский корпоративный лагерь РУСАЛа открылся в Саяногорске08.06.2019
2019-06-08-08-41-34
Саяногорск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Загородный детский  лагерь с корпоративной программой «Экспедиция на планету РУСАЛ» будет работать на базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» в течение всего лета. Первый сезон открылся 3 июня. За четыре сезона там отдохнут 576 детей сотрудников предприятий РУСАЛа из Саяногорска, Братска, Иркутска, Шелехова, Красноярска, Ачинска, Богучан, Новокузнецка, Краснотурьинска, Североуральска и Каменск-Уральского.
Больше тысячи юных иркутян получили по бесплатному мороженому от депутата гордумы08.06.2019
Иркутск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук к Дню защиты детей раздал детям округа бесплатное мороженое – 1,1 тысячи порций.
Соцработников Приангарья поздравляют с профессиональным праздником08.06.2019
Иркутская область, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутска и региона поздравляют социальных работников Приангарья с профессиональным праздником.
События и интересные факты беттинг-индустрии 07.06.2019
Интернет, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На форуме «Лучших социальных проектов России», одном из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной соцответственности, свою программу представил букмекер BingoBoom. Проект БК был назван одним из лучших в стране. Презентованное БК решение нацелено на помощь слепым футболистам.
В Иркутске временно вышла из строя система «112»07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске временно не работает система экстренного вызова «112». Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети «Фейсбук».
Шестой Байкальский гражданский форум проходит в Иркутске07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского открылся Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов».
Иркутян 8 июня зовут на научный фестиваль «Формула Доверия»07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Конный 8 июня пройдет научный фестиваль «Формула Доверия». Гостей ждут 11 испытаний из области биологии, психологии, космонавтики и ряда других наук.
Родительская общественность Иркутска проверила работу лагерей дневного пребывания детей 07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили работу лагерей дневного пребывания детей, в том числе по организации и качеству питания.
В Красноярске пройдёт первая Сибирская конференция по корпоративному волонтёрству07.06.2019
2019-06-07-03-33-34
СФО, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 и 15 июня в Красноярске состоится первая Сибирская конференция по корпоративному волонтёрству. Организатором события выступает компания РУСАЛ при поддержке Национального совета по корпоративному волонтёрству.
«Время новых возможностей»: группу пенсионеров Братска научили пользоваться соцсетями07.06.2019
Братск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа братских пенсионеров научились пользоваться компьютером и освоили популярные направления хенд-мейда в рамках проекта «Время новых возможностей», который разработали в Братском политехническом колледже. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря победе в конкурсе «Помогать просто» компании РУСАЛ.
Больше 300 особенных детей соберутся на фестиваль «Крылья» в Иркутске07.06.2019
2019-06-06-11-19-33
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 июня проведут детский фестиваль «Крылья». В нём примут участие более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также более 150 обученных волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Бурятии назвали культурные и туристические бренды-лидеры06.06.2019
Бурятия, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бурятия войдет в число пилотных регионов проекта Общественной палаты РФ «Живое наследие». В его рамках среди жителей республики провели опрос по выявлению локальных культурных брендов Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.
В Ангарске скоро откроется общественный пляж06.06.2019
2019-06-06-07-28-14
Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Ангарске скоро откроется общественный пляж. «Еловский пруд», расположенный в шестом квартале Южного массива города, готов к прохождению технического освидетельствования.
В Иркутске 8 июня состоится инклюзивное шествие-перформанс06.06.2019
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня в 20.00 на острове Юность состоится шествие-перформанс «Синий лес», в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Эксперты назвали самые чистые и самые грязные регионы России06.06.2019
Москва, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Российские экологи составили рейтинги самых чистых и самых грязных регионов нашей страны.
События игорной индустрии 05.06.2019
Интернет, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Круизный лайнер с 800 туристами на борту прибыл на Камчатку 1 июня. Посетители территории познакомились с некоторыми достопримечательностями города и побывали на многих интересных объектах, среди которых музеи, этностойбище и собачий питомник. А на самом лайнере путешественникам тоже было и есть чем заняться, ведь там работают ночной клуб, рестораны, бассейны и другие объекты индустрии развлечений, а любителям азарта доступно игорное заведение Crystal Symphjny. К слову, заведения азартной индустрии развиваются также и в онлайн-пространстве. Разные предложения можно найти здесь: https://azzinoo777.org/, к примеру.
В ближайшие сутки в Приангарье предупреждают о грозах с градом и усилении ветра05.06.2019
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья предупреждают о грозах с градом, усилении ветра и повышении класса пожарной опасности.
Сотрудники En+ Group провели акцию по высадке деревьев в честь 45-летия Усть-Илимской ГЭС05.06.2019
Усть-Илимск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В понедельник, 3 июня, в сквере у Дворца культуры имени И.И. Наймушина прошла акция по высадке деревьев, приуроченная к 45-летию Усть-Илимской ГЭС (входит в En+ Group).
Иркутск поучаствовал в федеральной акции «Ночь квестов»05.06.2019
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В ночь с 31 мая на 1 июня с 23:00 до 8:00 в 17 городах России прошла четвертая федеральная акция «Ночь квестов». Мероприятие проходило при поддержке крупнейшего агрегатора квестов в России – «Мира квестов».
В Иркутске начали работу 77 лагерей дневного пребывания детей05.06.2019
-77-
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начали работу 77 лагерей дневного пребывания детей. В них отдохнут около 10 тысяч юных горожан в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на городскую межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Иркутянкам на бесплатных лекциях расскажут, как избежать домашнего насилия04.06.2019
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня проведут женский лекторий, посвящённый зависимым отношениям, домашнему насилию и травмам. Об этом сообщают организаторы.
На Байкальский гражданский форум ожидают около 600 человек04.06.2019
-600-
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов» пройдёт в Иркутске с 6 по 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
АНХК наградила более 130 работников к Дню Химика04.06.2019
-130-
Ангарск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь профессионального праздника – Дня химика – в Ангарской нефтехимической компании наградили более 130 лучших работников.
В Иркутске всероссийский парад студенчества пройдет 14 сентября04.06.2019
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский парад студенчества в Иркутске пройдет 14 сентября. Об этом сообщили на заседании организационного комитета.
Свыше 7 тысяч юных братчан организованно отдохнут этим летом04.06.2019
Братск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Летняя оздоровительная кампания началась в Братске. В 2019 году для отдыха детей планируется задействовать 43 организации.
Общественные пространства и городские сообщества: в «Школе городских изменений» РУСАЛа открывается новый обучающий курс04.06.2019
Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы «Школа городских изменений» РУСАЛа начинает работу новый онлайн-курс, посвященный городским сообществам и общественным пространствам.
Искусственный интеллект: конференция на тему в Москве, разные определения ИИ, его возникновение и возможности03.06.2019
2019-06-03-22-00-25
Российская Федерация, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 18 июня в российской столице пройдет конференция, в рамках которой будут представлены кейсы применения искусственного интеллекта. На этой встрече планируются выступления экспертов крупных компаний. Специалисты расскажут не только о кейсах использования ИИ, но и о применении чат-роботов, голосовых помощников и многом другом. Кроме того, на встрече будут обсуждаться актуальные тенденции в сегменте ИИ в России. Названо событие «ИИ в бизнесе: Вся правда о цифровых сотрудниках».
Бурятия с 11 по 16 июня примет «Неделю туризма на Великом шёлковом пути»04.06.2019
Бурятия, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии с 11 по 16 июня впройдёт «Неделя туризма на Великом шёлковом пути». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленном на сайте i38.ru.
Уроженка Тайшета отсудила у больницы компенсацию за несвоевременное лечение03.06.2019
Тайшет, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка Тайшета, которая сейчас проживает в Красноярске, через суд добилась выплаты компенсации морального вреда со стороны районной больницы за несвоевременное лечение. Сумма составила 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сергея Левченко выписали из больницы03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко с 3 июня вернулся к работе после госпитализации, сообщили Телеинформу в пресс-службе областного правительства.
Почти 5 тысяч жителей Приангарья, Читы и Забайкалья бежали «Зеленый марафон» Сбербанка03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В городах, где расположены офисы Байкальского банка Сбербанка, 1 июня состоялись массовые состязания по бегу. В Иркутске, Братске, Якутске, Чите, Улан-Удэ в мероприятиях «Зеленого марафона» приняли участие 4900 человек, из них в стартах беговых дистанций марафона – 3330.
В Приангарье с начала клещевого сезона паразитов сняли более чем с 1000 детей03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 4631 обращение по поводу присасывания клещей (в том числе 1084 – среди детей), что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтвержден диагноз клещевой боррелиоз у двух заболевших.
Роспотреб: в Иркутске, Зиме, Шелеховском и Иркутском районах вода для купания не соответствует требованиям03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на начало июня в четырех муниципальных образованиях Иркутской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям вода в семи открытых водоемах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
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