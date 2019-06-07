В Ангарске 11 июня состоится презентация новых фасадных часов «Городского музея»

Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые современные часы, установленные на фасаде ангарского «Городского музея», имеют диаметр 1,5 метра, в них встроена система ГЛОНАСС и подсветка. Такой подарок учреждение получило от администрации Ангарского округа в честь 50-летия со дня основания музея.

Как сообщает пресс-служба администрации АГО, 11 июня в связи с проведением презентации фасадных часов с 14:45 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Карла Маркса (на участке от улицы Глинки до улицы Горького) и установлены знаки объезда.