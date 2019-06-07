В Ангарске двое школьников нашли и вернули пенсионерке потерянный кошелек

Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу наградили учеников 39-й школы Юру Майорова и Катю Сиротинину за честность и порядочность. Школьники обнаружили потерянный кошелек в одном из дворов 29 микрорайона вечером 31 мая. Ребята передали его проходившей мимо сотруднице полиции и попросили найти владельца кошелька, поскольку в нем лежали деньги.



Никаких карт или иных предметов, позволяющих быстро найти владельца кошелька, в нем не было. В понедельник органами внутренних дел в соцсетях было опубликовано объявление о находке, и вскоре на него откликнулась пенсионерка, которой и принадлежал найденный кошелек. Женщина очень расстроилась, когда обнаружила пропажу, и была счастлива, что утерянную вещь удалось найти.



- Мне 60 лет, и я уже на пенсии. Поэтому потеря кошелька для меня была существенной утратой. Я и не думала, что в наше время есть такие ответственные ребята, - рассказала Татьяна Митрофанова.



Сотрудники полиции решили поощрить школьников за честный и благородный поступок. Юре Майорову и Кате Сиротининой были вручены Благодарственные письма от имени Общественного совета и руководства УМВД России по Ангарскому городскому округу. Родители подростков также получили благодарности «за достойное воспитание и личный пример». А Татьяна Митрофанова угостила неравнодушных ребят сладостями, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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