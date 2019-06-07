|Общество
|09.06.2019
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В Ангарске двое школьников нашли и вернули пенсионерке потерянный кошелек
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Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции и члены Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу наградили учеников 39-й школы Юру Майорова и Катю Сиротинину за честность и порядочность.
Школьники обнаружили потерянный кошелек в одном из дворов 29 микрорайона вечером 31 мая. Ребята передали его проходившей мимо сотруднице полиции и попросили найти владельца кошелька, поскольку в нем лежали деньги.