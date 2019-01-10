В Ангарске на Крещение установят две цистерны с освящённой водой

Ангарск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 19 января, в день празднования среди православных христиан Крещения, у иордани в пойме реки Китой установят две цистерны с освящённой водой, пригодной для употребления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Ангарске крещенские богослужения пройдут в Свято-Троицком Кафедральном соборе и традиционно на реке Китой.

– Всенощное бдение и великое освящение воды начнется в храме 18 января в 17 часов. Затем мы отправимся в пойму реки Китой, где в 23 часа 45 минут также будет освящена вода с тем, чтобы все желающие могли погрузиться в освященную купель. Вода из реки Китой не пригодна для употребления. Для этих целей вода будет освящена в специальных ёмкостях, предоставленных Ангарским Водоканалом, как в храме, так и на берегу. 19 января в 8.30 в храме состоится литургия, – пояснил настоятель собора протоиерей Владимир Килин.

Специалист управления Роспотребнадзора Елена Апханова тоже подчеркнула, что воду из Китоя употреблять не рекомендуется, поскольку речная вода не соответствует санитарным нормам.

Как сообщил заместитель начальника Управления по общественной безопасности администрации Игорь Жмуров, прорубь для купания будет оборудована на протоке напротив бывшего детского лагеря «Казачье войско». Здесь же разместят две цистерны с водой, пригодной для питья, установят палатку для переодевания купающихся. Порядок и безопасность будут обеспечивать сотрудники ГИМС, пожарной охраны, спасатели, ГИБДД, военнослужащие Росгвардии, казаки и бригада скорой медицинской помощи.

Искупаться в проруби ангарчане смогут в ночь на 19 января до 04.00 и днем до 17.00. После этого времени иордань будет демонтирована.

– Купаться или нет в проруби – вопрос личной отваги и здравого смысла, а не христианская обязанность. Вот молитва о даровании воде особенной целительной силы и принятие освященной во время служения воды с молитвой – это дело христианского долга, – подчеркнул Владимир Килин.

Традиционно 18 января до старого Китойского моста будет организовано движение автобусов по маршрутам №28, ведутся переговоры по работе маршрута №11. Расписание движения транспорта будет сообщено дополнительно.

Напомним, в областном центре купания будут проходить традиционно на заливе Якоби. Для удобства горожан будет установлена палатка для переодевания, а МУП «Комбинат питания города Иркутска» организует бесплатный горячий чай. Роспотребнадзор не рекомендует набирать воду из открытых водоемов для питья, а только для окропления жилища, имущества или умывания. Для питья лучше использовать воду, набранную в храме. В этом году прямо на иордани можно будет зажечь свечу и поставить на ледяной подсвечник, а также позвонить в настоящие колокола на ледяной часовне.