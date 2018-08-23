В Ангарске обновили мемориальную доску основателю Музея часов

Ангарск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Обновленную мемориальную доску в честь 110-летия Павла Курдюкова – основателя ангарского Музея часов – откроют 28 августа. Об этом сообщат пресс-служба ангарской администрации.

Музей часов в Ангарске был открыт в 1968 году и стал первым подобным учреждением в России. Основой для экспозиции послужила коллекция Павла Васильевича Курдюкова, которая формировалась на протяжении более 50 лет.

Во время мероприятия с 15.45 до 16.45 по улице Карла Маркса от перекрестка с улицей Глинки до перекрестка с улицей Горького по стороне, где находится Музей часов, будет перекрыто движение транспорта. В этот период остановку общественного транспорта «Музей часов» перенесут на улицу Глинки в районе здания администрации Ангарского городского округа.