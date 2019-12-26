В Ангарске определились с местами запуска новогодних салютов

Ангарск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске определены места, рекомендованные для запуска фейерверков в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Площадки назначили в разных районах города, в том числе на внегородских территориях, для обеспечения безопасности жителей. Цель – избежать пожаров, травм и других несчастных случаев. Среди названных территорий парки города, площадка перед Музеем Победы, площадь Ленина, набережная реки Китой в районе 95 квартала и другие.

Руководители подразделений администрации, курирующие сферы образования, культуры и молодёжной политики, рассказали, какие мероприятия были проведены в уходящем году по линии противодействия терроризма. Также отчитались о мерах по укреплению антитеррористической защищенности подведомственных объектов, в частности, о наличии охраны, тревожных кнопок, сигнализации, турникетов и ограждений, говорят в администрации Ангарска.

Как рассказала начальник управления образования Лариса Лысак, во всех образовательных учреждениях города проводятся учебные эвакуации. На уроках безопасности жизнедеятельности детям рассказывают, как себя вести в условиях чрезвычайной ситуации. Профилактическая работа ведется системно в течение всего года.

На совещании особый акцент был сделан на обеспечение безопасности жителей во время проведения новогодних праздничных мероприятий.

Представители правоохранительных органов, ГО и ЧС доложили о том, что перешли на период праздников на усиленный режим несения службы. На территории округа проводятся рейды по местам торговли алкогольной, а также пиротехнической продукцией. Жителей частного сектора просят обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности, так как большее число возгораний случается именно там.