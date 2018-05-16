В Ангарске открыли центр комплексной реабилитации детей-инвалидов

Ангарск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске открылся центр комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями под эгидой общественной организации «Импульс». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Это стало возможным благодаря 13 спонсорам – предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, частным лицам, которые собрали на ремонт посещения под центр около 500 тысяч рублей. Как рассказала председатель общественной организации Ольга Ломанова, центр будет предоставлять комплекс услуг: от спортивной и физической подготовки до музыкальной и художественной. Здесь смогут заниматься не только члены «Импульса», но и все дети с ограниченными возможностями. Центр комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями располагается на площади 180 кв. м в ДОСААФ. СПРАВКА: Спортивная общественная организация инвалидов «Импульс» – постоянный участник Ярмарки добрых дел. Так в 2016 году проект «Спорт без границ» был поддержан фондом «Ангарские таланты». Тогда на выделенную сумму были приобретены маты, инерционный стол и другое оборудование.

В 2017 году спортивная общественная организация инвалидов «Импульс» получила субсидию из бюджета Ангарского городского округа для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту граждан на территории Ангарского городского округа, в размере 36,9 тысячи рублей.

В этом году общественная организация также участвует в конкурсном отборе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на территории Ангарского городского округа. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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