|Общество
|16.05.2018
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В Ангарске открыли центр комплексной реабилитации детей-инвалидов
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Ангарск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске открылся центр комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями под эгидой общественной организации «Импульс». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Это стало возможным благодаря 13 спонсорам – предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, частным лицам, которые собрали на ремонт посещения под центр около 500 тысяч рублей.
Как рассказала председатель общественной организации Ольга Ломанова, центр будет предоставлять комплекс услуг: от спортивной и физической подготовки до музыкальной и художественной. Здесь смогут заниматься не только члены «Импульса», но и все дети с ограниченными возможностями.
Центр комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями располагается на площади 180 кв. м в ДОСААФ.
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