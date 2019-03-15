В Ангарске открылся дневной стационар для реабилитации маленьких детей

Ангарск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дневной стационар Центра медицинской реабилитации для детей и подростков Иркутской области «Багульник» начал прием маленьких пациентов. Пока отделение рассчитано на 15 коек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

Здание бывшего профилактория АЭХК «Багульник» было передано Ангарским электролизно-химическим комбинатом правительству области для организации на его базе отделения медицинской реабилитации детей и подростков в 2015 году.

– За 2018 год мы пролечили 777 детей, почти 500 из них – ангарчане. Чтобы сделать услуги Центра более доступными, в этом году принято решение организовать дневной стационар, в котором со временем увеличится количество коек. Теперь мы принимаем также детей с лёгкими и умеренными нарушениями здоровья, – отметила заместитель главного врача детской больницы №1 Анна Семенюта.

Сегодня в центре «Багульник» организована медицинская реабилитация по таким направлениям, как реабилитация детей с соматической патологией, с патологией центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Кроме того, активно развивается ранняя реабилитация малышей до трёх лет. В центре сегодня устанавливается оборудование, которое приобретено на деньги президентского гранта, полученного в декабре прошлого года. К апрелю отделение ранней помощи начнёт функционировать.

Курс реабилитации зависит от заболевания, сюда может входить физио- или механотерапия, работа на аппаратах с биологически обратной связью и многое другое.