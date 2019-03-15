ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
16.03.2019

В Ангарске открылся дневной стационар для реабилитации маленьких детей

Ангарск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дневной стационар Центра медицинской реабилитации для детей и подростков Иркутской области «Багульник» начал прием маленьких пациентов. Пока отделение рассчитано на 15 коек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

Здание бывшего профилактория АЭХК «Багульник» было передано Ангарским электролизно-химическим комбинатом правительству области для организации на его базе отделения медицинской реабилитации детей и подростков в 2015 году.

– За 2018 год мы пролечили 777 детей, почти 500 из них – ангарчане. Чтобы сделать услуги Центра более доступными, в этом году принято решение организовать дневной стационар, в котором со временем увеличится количество коек. Теперь мы принимаем также детей с лёгкими и умеренными нарушениями здоровья, – отметила заместитель главного врача детской больницы №1 Анна Семенюта.

Сегодня в центре «Багульник» организована медицинская реабилитация по таким направлениям, как реабилитация детей с соматической патологией, с патологией центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Кроме того, активно развивается ранняя реабилитация малышей до трёх лет. В центре сегодня устанавливается оборудование, которое приобретено на деньги президентского гранта, полученного в декабре прошлого года. К апрелю отделение ранней помощи начнёт функционировать.

Курс реабилитации зависит от заболевания, сюда может входить физио- или механотерапия, работа на аппаратах с биологически обратной связью и многое другое.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске