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15.09.2018

В Ангарске открылся первый чемпионат России по деревянной скульптуре

Ангарск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый открытый чемпионат России по деревянной скульптуре «Лукоморье на Байкале» начался 14 сентября в селе Савватеевка. Об этом сообщает пресс-служба ангарской мэрии.

На территории базы отдыха «Лукоморье» над созданием скульптур в течение недели будут работать 18 сильнейших мастеров из 17 регионов страны. Закрытие чемпионата и подведение итогов состоится на территории базы отдыха 21 сентября в 15 часов.

В списке участников – мастера из Москвы, Краснодара, Чебоксар, Воронежа, Челябинска, Перми, Тюмени, Иркутска, Шелехова, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Барнаула. Творить скульпторы будут на свободную тему. К работе они приступили сразу после жеребьевки, которая прошла в ходе церемонии открытия чемпионата в ДК «Нива».

– С 2011 года Ангарский округ принимает Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье». Теперь здесь организован и чемпионат России по деревянной скульптуре. Замечательно, что мероприятия такого уровня принимает наша ангарская земля. Огромная благодарность организаторам, энтузиастам, которые дают великолепную возможность мастерам скульптуры соревноваться, общаться, обмениваться опытом, – подчеркнула в своем выступлении на церемонии открытия заместитель мэра Ангарского округа Марина Сасина.

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