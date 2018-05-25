В Ангарске появился музей пограничной службы ФСБ

Ангарск, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске открылся музей пограничной службы ФСБ России. Он расположился на базе школы №39, сообщает пресс-служба администрации города.

Идея создания школьного музея, посвященного деятельности пограничной службы ФСБ России в разные исторические периоды, возникла в 2016 году, когда в школе был набран первый в Иркутской области класс ПС ФСБ России. При финансовой поддержке ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» планы удалось реализовать.

Стоит отметить, что в этом году в России отмечается 100-летие ФСБ. Инициаторы музея рассчитывают, что он будет способствовать формированию чувства патриотизма у подрастающего поколения. Здесь будут проводить экскурсии для всех школьников Ангарска.