ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
27.05.2018

В Ангарске появился музей пограничной службы ФСБ

Ангарск, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске открылся музей пограничной службы ФСБ России. Он расположился на базе школы №39, сообщает пресс-служба администрации города.

Идея создания школьного музея, посвященного деятельности пограничной службы ФСБ России в разные исторические периоды, возникла в 2016 году, когда в школе был набран первый в Иркутской области класс ПС ФСБ России. При финансовой поддержке ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» планы удалось реализовать.

Стоит отметить, что в этом году в России отмечается 100-летие ФСБ. Инициаторы музея рассчитывают, что он будет способствовать формированию чувства патриотизма у подрастающего поколения. Здесь будут проводить экскурсии для всех школьников Ангарска.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске