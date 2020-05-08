Ангарск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в День Победы зажгли Огонь памяти. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

– Символично, что сегодня Огонь памяти зажжен именно здесь – у монумента воинам-победителям, основателям и первостроителям Ангарска – города, рожденного Победой. Этот огонь – знак того, что даже после самых страшных испытаний жизнь продолжается, и она всегда побеждает смерть. В это свято верили наши деды и прадеды. В это нужно верить и нам, – сказал Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, огонь памяти будут зажигать в Ангарске в дни, определенные федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Ежегодно отмечается 17 таких дат, основной из них является День Победы.

– 75 лет – это целая эпоха. Но время не властно над людской памятью: никто не забыт и ничто не забыто. Мир очень хрупок, и его надо беречь. Мы уверены, что наша молодежь это понимает и всегда будет достойна своих предков, – сказала Почетный гражданин Ангарска Зоя Бушуева.

В 10:00 по московскому времени по всей стране была объявлена минута молчания. В Иркутске она предшествовала церемонии открытия мемориальной доски в память о размещении во время войны госпиталя общехирургического профиля в здании на улице Карла Маркса, 53. Всего во время войны в Иркутске находилось больше двадцати госпиталей. Через них прошло свыше 100 тыс. раненых.

9 мая жители региона принимают участие в дистанционных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Например, акция «Бессмертный полк» проходит в телевизионном формате в эфире областного телеканала АИСТ. Кроме того, доступны к просмотру концерты, фильмы и спектакли военной тематики.