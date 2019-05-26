Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске вслед за Иркутском решили установить свое колесо обозрения. Аттракцион появится в парке имени 10-летия Ангарска.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ангарска, монтаж колеса обозрения начнется 1 июня. Об этом мэру Сергею Петрову сообщил инвестор проекта Артем Цыденов на выездном совещании, которое состоялось на строительной площадке в парке.

Артем Цыденов заверил, что оборудование из Красноярска прибудет в Ангарск до конца мая. Около семи дней уйдет на монтаж, еще неделя – на испытания и аккредитацию колеса обозрения в Ростехнадзоре. Планируется, что аттракцион откроется к 15 июня.

– Высота будущей конструкции – 28 метров. Колесо будет оборудовано 18 закрытыми стеклянными кабинами на четыре места каждая, с отопительной системой для зимнего времени и кондиционером для лета, – сообщили в пресс-службе.

Для лучшего обзора в парке 10-летия Ангарска подстригут часть тополей. В ночное время аттракцион будет подсвечиваться.

Сергей Петров заметил, что аттракцион будет построен полностью за счет средств инвестора. Из местного бюджета на него не потратят ни копейки.

Также в Ангарске за счет инвесторов идет работа по проекту парка «Сибирский острог» на территории бывшего лагеря Строитель. Начинается строительство «Спорт-холла» для занятий большим теннисом и волейболом на трех площадках.

Напомним, колесо обозрения в Иркутске запустили 30 июня на День молодежи. Его установили на острове Конный.