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26.05.2018

В «Ангарской деревне» в Братске появится экотропа

Братск, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Экотуристический проект «Экологическая тропа» реализуют в 2018 и 2019 годах в лесной зоне вблизи архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Ангарская деревня».  Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

«Экологическая тропа» протяженностью 800 метров проходит в лесной зоне параллельно Эвенкийскому сектору этнографического музея. В перспективе она будет включать в себя десять тематических «станций» (остановок), каждая из которых будет посвящена тому или иному типу экосистем и природных объектов (животный мир, лес, водохранилище и т. д.).

Здесь уже обустроили одну из «станций» и соорудили кормушки для лесных обителей. В дальнейшем «Экологическая тропа» будет дополнена информационными стендами и оборудованием для проведения интерактивных мероприятий.

Обустройство «Экологической тропы» будет проводиться летом и продолжится в следующем году.

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