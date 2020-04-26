В Ангарской городской больнице №1 подготовлено 90 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией

Ангарск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 26 апреля проверил готовность Ангарской городской больницы №1 к приему пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Это учреждение – одно из семи в регионе, которые были перепрофилированы, и предназначено, в первую очередь, для хирургической помощи больным с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора.

Как рассказала главный врач больницы Ирина Демко, до ситуации с COVID-19 в больнице оказывалась плановая и экстренная помощь по профилям хирургия, колопроктология, челюстно-лицевая хирургия. Сейчас все эти отделения распределены по другим медучреждениям Ангарска.

– Корпус полностью готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Здесь находится операционная. Недавно мы прооперировали пациентку из Иркутска, контактировавшую с заразившимися. Наличие коронавируса у нее не подтвердилось. Сейчас она выписана и находится дома на реабилитации, – отметила Ирина Демко.

На сегодняшний день в больнице имеется 65 коек с подводом кислорода, из них 31 – с возможностью проведения инвазивной ИВЛ. В целом госпиталь рассчитан на 90 мест. Оборудована площадка для санитарной обработки автомобильного медицинского транспорта, в приемном отделении проведено зонирование и организация шлюзов, распределение потоков пациентов. Для медицинского персонала подготовлены комнаты отдыха.

Игорь Кобзев поручил облагородить территорию при медучреждении, установить контейнеры для средств индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы использованные средства правильно утилизировать.

– Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации с коронавирусной инфекцией. В Ангарском городском округе семь случаев заражения. Главная задача – вести жесткий контроль за всеми контактирующими и теми, кто находится на самоизоляции. Работа должна быть четко организована, нужно подключать волонтеров, которые доставят продукты и лекарства, – отметил глава региона.

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