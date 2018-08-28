В Анге к годовщине открытия Культурно-просветительского центра заложат кедровую аллею

Качугский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Кедровую аллею заложат в Культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова), расположенном в селе Анга Качугского района. Мероприятие станет одним из элементов празднования дня рождения святителя Иннокентия и годовщины работы центра 8 сентября 2018 года. Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич, участие в закладке кедровой аллеи примут ученики Ангинской средней школы, представители администрации и думы Качугского района, Иркутской митрополии, культурной общественности региона. – Выбор деревьев не случаен – именно кедры высаживал святитель Иннокентий во время своих миссионерских странствий. Аллея будет обновляться ежегодно 8 сентября, – отмечают в правительстве. Праздник начнется в 9.00 с проведения службы в Свято-Иннокентьевском храме, после этого в выставочном зале КПЦ откроется выставка детских рисунков, организованная клубом «Иркутск – Форт-Росс». На ней будут представлены работы учащихся детской художественной школы № 4 Иркутска – призеров конкурса «Святитель Иннокентий (Вениаминов) – просветитель, ученый, гражданин». Участники клуба «Иркутск – Форт-Росс» расскажут о недавно прошедшей в Благовещенске экспедиции «По пути святителя Иннокентия (Вениаминова)», в которой они побывали. Также в программе праздника экскурсия по Культурно-просветительскому центру и концерт коллективов художественной самодеятельности районного Дома культуры. СПРАВКА: Культурно-просветительский центр открыли год назад в день 220-летия со дня рождения Иннокентия (Вениаминова), который вел миссионерскую деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и на Аляске (США). Родина святителя – поселок Анга - много лет привлекает паломников из России и других стран. За год культурно-просветительский центр посетили 32 тысячи человек. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... качугский район

ольга стасюлевич

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