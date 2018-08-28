В Анге спасли самца косули

Качугский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Анга Качугского района на берегу реки провалился в глубокую расщелину самец косули. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил заведующий отделом культурно-просветительского центра (КПЦ) святителя Иннокентия Александр Соколов.

Спасательную операцию, рассказывает он, организовала студентка из ИГУ. На помощь лесному гостю пришли представители «Заповедного Прибайкалья», лесник и заведующий КПЦ.

Процесс спасения животного запечатлели на видео.