В АО «Ангарскцемент» прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы

Ангарск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В АО «Ангарскцемент» состоялись торжества, приуроченные к празднованию Дня Победы. В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне цементники чествовали героев завода и горного передела «Карьер Перевал» – одного фронтовика и 10 тружеников тыла. По традиции тех, кто не может присутствовать на заводских мероприятиях в связи с состоянием здоровья, генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев вместе с сотрудниками службы управления персоналом посетил с визитом, в этом году поздравления на дому принимали четверо тружеников тыла. Позже в столовой предприятия, украшенной цветами, инсталляциями из воздушных шаров и фотографиями прошлых лет, состоялась традиционная встреча представителей военного поколения. Дмитрий Сергеевич лично поприветствовал гостей, пожелав им здоровья и долгих лет жизни. Ответное слово взяла Дарья Михайловна Воробьёва. Труженица тыла, в мирное время проработавшая на комбинате 22 года, поблагодарила коллектив предприятия за внимание, материальную поддержку, а также за возможность встречаться с бывшими коллегами на родном производстве.







Воспитанники детского сада № 76 подготовили для виновников торжества праздничную программу. Дети прочли стихи, исполнили песни и танцевальные номера, напоследок преподнесли поздравительные открытки. В знак признательности за концерт работники АО «Ангарскцемент» вручили маленьким артистам сладкие подарки. После концерта у гостей появилась возможность пообщаться, вспомнить о былом, рассказать о своих товарищах. «Миллионы солдат Советской Армии ежедневно нуждались в одежде, обуви, пище и оружии. Заботы по обеспечению фронта легли на плечи женщин и детей – теперь вас называют тружениками тыла. Мы, солдаты, смогли одолеть фашистов только благодаря вашему труду и поддержке. Но время ещё более беспощадно, чем враг. Несколько лет назад 9 мая этот зал был полон ветеранов войны, теперь нас осталось совсем мало… День Победы – это «праздник со слезами на глазах». Давайте вспомним тех, кого с нами нет, и будем жить дальше», – сказал бывший разведчик, двукратный кавалер ордена Красной Звезды 97-летний Борис Александрович Сиротинин. Присутствующие почтили минутой молчания память коллег, погибших в годы ВОВ и ушедших из жизни в послевоенное время. Работавшие ранее на «Карьере Перевал» труженики тыла также принимали поздравления в этот день: им вручили цветы, конфеты, поздравительные открытки и наборы продуктов. Все представители военного поколения получили материальную помощь от предприятия и от благотворительного фонда «Ангарскцемент», который формируется из ежемесячных добровольных взносов сотрудников комбината. 9 Мая около 70 работников АО «Ангарскцемент» вместе с семьями по традиции собрались на площади перед музеем Победы. Участники возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Также более 50 сотрудников «Карьера Перевал» с детьми в этот день участвовали в праздничном параде, организованном администрацией города Слюдянка. Работники горного передела украсили свою колонну шарами в корпоративном стиле «Ангарскцемента», транспарантами и флагом предприятия. Со строевыми песнями и речёвками горняки комбината прошли по улицам Слюдянки – от центральной площади до парка «Перевал», где состоялся торжественный митинг. По его окончанию представители карьера возложили к Вечному огню венок, изготовленный совместно с сотрудниками охранного предприятия «Алмаз-38»: в партнёрской организации АО «Ангарскцемент» трудится много бывших участников боевых действий в горячих точках. Затем горняки присоединились к общегородским праздничным мероприятиям. «Проведение торжеств в честь Дня Победы – одна из самых почитаемых традиций, сложившихся на нашем предприятии за 62 года, – подчеркнул генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Каждый год мы отмечаем 9 Мая всем коллективом, вместе с ветеранами и детьми работников, словно одна большая семья. Только так – объединив поколения - мы сможем сохранить память о подвигах, которые фронтовики и труженики тыла совершили ради будущей светлой жизни, и делать всё возможное, чтобы не допустить новой войны». По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент» ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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