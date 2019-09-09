В Баяндаевском районе в честь 110-летия села Тургеневка проведут чемпионат по картохингу

Баяндаевский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Тургеневка Баяндаевского района 14 сентября проведут первый чемпионат по картохингу – белорусскому троеборью. Его проведут в рамках празднования 110-летия образования Тургеневки. Об этом сообщили в администрации посёлка. Картохинг – командное спортивное состязание, состоящее из трёх дисциплин. Первое – это «капанне бульбы», которое представляет собой командное выкапывание картофеля из почвы на скорость. За определённый период времени команда должна накопать как можно больше картофеля в килограммах. За самый большой результат команда получает 10 баллов. Каждая последующая команды получают на один балл ниже. Команды, начиная с 11-ой и далее, получают по одному баллу. Затем идёт «цяганне бульбы» – переноска выкопанного картофеля с точки выкапывания на расстояние 110 метров. Самая быстрая команда получает 10 баллов. Каждая последующая команды получают на один балл ниже, команды, начиная с 11-ой и далее, получают по одному баллу. Завершатся соревнования «киданнем бульбы» – метанием картофеля на расстояние. Каждый участник команды имеет право на две попытки, из них берётся лучший результат в метрах, результат команды – это сумма лучших результатов всех её участников. Команда, метнувшая картофель дальше всех, получает 10 баллов. Каждая последующая команды получают на один балл ниже, команды, начиная с 11-ой и далее, получают по одному баллу. Таким образом, команда может набрать максимум 30 баллов по сумме троеборья. Победителем чемпионата становится команда, набравшая баллов больше остальных команд. Во время игры будет организована продажа блюд из картофеля, сельхозпродукции, дикоросов, а также дополнительные конкурсы для болельщиков. КООРДИНАТЫ: К участию в чемпионате допускаются команды в составе трёх человек, не младше 18 лет, из них – не менее одной девушки. Количество команд ограничено. Заявка на участие команды принимаются до 12 сентября на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой «Заявка на Картохинг». В заявке должны быть указаны ФИО, возраст участников, название команды.

Для участия в чемпионате необходимо иметь с собой вилы, капарульки, вёдра и перчатки.

Чемпионат проводится 14 сентября в 12:00. Регистрация участников с 11:30 до 12:00 у дома культуры Тургеневки.

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