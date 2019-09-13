В Байкальском регионе проходит всероссийская акция #экоДобро

Иркутская область, Бурятия, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ассоциация зеленых вузов России приглашает студенческие клубы и экологические общественные объединения Байкальского региона принять участие во Всероссийской акции добровольчества #экоДобро. Акция проходит с 1 по 28 сентября при поддержке Ассоциации волонтерских центров. Для участия в акции #экоДобро необходимо: зарегистрировать команду на портале “Доброволец России” ;

; присоединиться к акции #экоДобро и выбрать категорию участия (команда, волонтер, посол, ресурсный центр добровольчества);

составить план проведения мероприятий и провести информационную кампанию;

провести мероприятия и снять репортаж о них;

сделать пост в соцсетях об участии в акции с хэштегом #экоДобро2019. Среди предлагаемых активностей - организовать сбор вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, провести экоурок для школьников, плоггинг (забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора) или экологический квест, провести уборку близлежащего водоема и его берегов, озеленить территорию вуза или двора и другие мероприятия. Итоги акции будут подведены 30 сентября, сообщают организаторы мероприятия. Победители акции #экоДобро выбираются в номинациях: “Лучший организатор добровольчества”;

“Лучший организатор в регионе среди Послов”;

“Лучший организатор в регионе среди Ресурсных центров добровольчества”’;

“Лучший ролик/репортаж с места проведения акции”. Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников всероссийского проекта, победители в номинациях будут награждены полезными призами от движения ЭКА. Подробная информация - на сайте экодобро2019.рф и в социальных сетях Ассоциации зеленых вузов России. СПРАВКА: Ассоциация зеленых вузов России - общероссийское молодежное экологическое объединение университетов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. В состав Ассоциации входят команды 58 российских вузов. Ассоциация была создана движением ЭКА в ходе реализации всероссийской программы «Зеленые вузы России». В рамках программы проходят всероссийские студенческие квесты, в которых приняли участие более 50 тысяч студентов из 288 российских вузов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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