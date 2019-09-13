|Общество
|14.09.2019
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В Байкальском регионе проходит всероссийская акция #экоДобро
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Иркутская область, Бурятия, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ассоциация зеленых вузов России приглашает студенческие клубы и экологические общественные объединения Байкальского региона принять участие во Всероссийской акции добровольчества #экоДобро.
Акция проходит с 1 по 28 сентября при поддержке Ассоциации волонтерских центров.
Для участия в акции #экоДобро необходимо:
Среди предлагаемых активностей - организовать сбор вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, провести экоурок для школьников, плоггинг (забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора) или экологический квест, провести уборку близлежащего водоема и его берегов, озеленить территорию вуза или двора и другие мероприятия.
Итоги акции будут подведены 30 сентября, сообщают организаторы мероприятия.
Победители акции #экоДобро выбираются в номинациях:
Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников всероссийского проекта, победители в номинациях будут награждены полезными призами от движения ЭКА.
Подробная информация - на сайте
СПРАВКА:
Ассоциация зеленых вузов России - общероссийское молодежное экологическое объединение университетов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. В состав Ассоциации входят команды 58 российских вузов. Ассоциация была создана движением ЭКА в ходе реализации всероссийской программы «Зеленые вузы России». В рамках программы проходят всероссийские студенческие квесты, в которых приняли участие более 50 тысяч студентов из 288 российских вузов.