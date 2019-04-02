|Общество
|02.04.2019
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В библиотеках 7 апреля у иркутян примут макулатуру
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Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 апреля «МолодёжкаОНФ» проведёт акцию по сбору макулатуры «СохранимЛес». Об этом сообщают организаторы.
Мероприятие будет проходить с 11.00 до 17.00 по адресам:
Напомним, 6 апреля в Иркутске проведут акцию по сбору пакетов на переработку. Можно будет сдать фасовочные пакеты, упаковочную и пищевую плёнку, молочные и цветные пакеты из магазинов. Все пакеты должны быть отсортированными по типам и обязательно чистыми и сухими. Также на акции будет организован сбор батареек.
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