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02.04.2019

В библиотеках 7 апреля у иркутян примут макулатуру

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 апреля «МолодёжкаОНФ» проведёт акцию по сбору макулатуры «СохранимЛес». Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 17.00 по адресам:

  • мкр. Университетский, 70 – МБУК Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых;
  • ул. Советская, 186 – Библиотека № 4 им. Геннадия Сапронова;
  • бул. Постышева, 35 – Центральная детская библиотека;
  • ул. Сибирских партизан, д. 22 – Библиотека №5 «Иннокентьевская библиотека»;
  • ул. Трилиссера, д. 32 – Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной.

Напомним, 6 апреля в Иркутске проведут акцию по сбору пакетов на переработку. Можно будет сдать фасовочные пакеты, упаковочную и пищевую плёнку, молочные и цветные пакеты из магазинов. Все пакеты должны быть отсортированными по типам и обязательно чистыми и сухими. Также на акции будет организован сбор батареек.

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