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29.11.2019

В бюджет Иркутской области на 2020 год заложили деньги на демеркуризацию промплощадки «Усольехимпрома»

Усолье-Сибирское, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В бюджете Иркутской области зарезервированы деньги на демеркуризацию цеха ртутного электролиза на бывшем «Усольехимпроме». Однако в федеральном бюджете их нет. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По его словам, в целом на работы нужно около 1,2 млрд рублей, но область может только софинасировать их. Из региональной казны на эти цели должно пойти 29% от общей суммы.

– Из 620 га территории промплощадки заражены ртутью 1,2 га. Четыре года назад мы эту задачу начали решать. Сделали проект. Очень тяжёлая была государственная экспертиза, потому что у наших проектировщиков очень много фантазии. Например, в самом первом проекте предлагали сделать саркофаг, закрыть со всех сторон и чтобы глаза туда не смотрели. Я сразу отверг проект, потому что всё будет просачиваться в грунты, – прокомментировал Сергей Левченко. – Наконец мы сделали нормальный проект, которые предполагает переработку всего заражённого грунта. Но поскольку на это выделяются федеральные деньги, мы по закону не имеем права вкладывать туда свои средства.

Губернатор отметил, что по этому поводу «уже раз 10» встречался с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным. Чиновник соглашается с необходимостью проводить демеркуризацию, но деньги на эти цели в федеральном бюджете на 2020 год пока не запланированы.

Что касается остальной территории «Усольехимпрома», то в ближайшие полтора года планируется утилизировать все ёмкости с опасными веществами.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурс по выбору подрядчика для ликвидации цеха ртутного электролиза на бывшем «Усольехимпроме» планируется провести в 2020 году. Напомним, в федеральном Минприроды видят два пути решения вопроса: передача земель, на которых располагается цех ртутного электролиза, в федеральную собственность, либо – в региональную собственность для последующего проведения всех необходимых работ в рамках национального проекта «Чистая страна».

Между тем, эксперты считают, что демеркуризация цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» – лишь верхушка айсберга проблем, которые оставило обанкротившееся промышленное предприятие Усолью-Сибирскому. Сейчас промплощадка УХП - настоящая «пороховая бочка», и не только для этого города. Под угрозой – Ангарск, Черемхово, Свирск и районы.

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