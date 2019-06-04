В ближайшие сутки в Приангарье предупреждают о грозах с градом и усилении ветра

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Приангарья предупреждают о грозах с градом, усилении ветра и повышении класса пожарной опасности.

По данным регионального УГМС, 6 июня днем местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 11-16 м/с, грозы, град. С 6 по 8 июня в 10 районах области ожидается высокая пожароопасность лесов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ведомстве обращают внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии, установив систему молниезащиты, и напоминают о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся грозы.

При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок. По возможности находитесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном.

Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, а также водоемов. Нельзя в грозу купаться, ловить рыбу.

Особенно опасна гроза в поле. При отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на корточки, обхватив голову руками.

В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

В связи с поступившим прогнозом высокой и чрезвычайной пожарной опасности, выход в лес запрещен в Бодайбинском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском и Аларском районах.

КОНТАКТЫ:

Информацию о нарушении норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99. При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны - 8-800-100-94-00.