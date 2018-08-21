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22.08.2018

В Братске 22 августа пронесут 100-метровый триколор

Братск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Братск День Государственного флага РФ отметит традиционным шествием. По улицам города пронесут 100-метровые полотнища белого, синего и красного цветов, которые соединятся в триколор. Об этом сообщает пресс-служба братской администрации.

Формирование колонн начнется в 18:00. Всех желающих принять участие в шествии ждут на пересечении улицы Обручева и проспекта Ленина (возле гостиницы «Братск»). Старт торжественному движению колонны будет дан в 18:30. Акция завершится у ТКЦ «Братск-АРТ».

Для безопасности участников с 17:30 до 20:00 будет прекращено движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничение затронет участок от пересечения с улицей Подбельского до пересечения с улицей Обручева, а также места примыкания улицы Советской.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ, будут проходить на территории всех городских районов. В 12:00 в жилом районе Осиновка пройдет торжественное шествие. Колонна будет двигаться по улице Центральной от здания комитета по управлению Правобережным районом до здания ДК «Транспортный строитель».

В 14:00 в ДОСААФ начнется фестиваль патриотической песни, который затем перейдет в автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Участники акции проедут по бульвару Космонавтов, проспекту Ленина, улицам Обручева, Комсомольской, Крупской, Рябикова, Гагарина, Южной и завершат свой путь на площади ТКЦ «Братск-АРТ».

На площади ТКЦ «Братск-АРТ» проведут концерт Духового оркестра города , посвященный Дню государственного флага РФ. В 18:00 на сцену выйдут творческие коллективы города. В это же время начнется концертная программа на площади перед Дворцом искусств Братска.

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