|Общество
|29.05.2019
|
|
В Братске наградили победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна»
|
Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В братском подразделении Центра социальных программ РУСАЛа состоялось награждение победителей грантового конкурса «Зелёная волна». Поддержку получили шесть инициатив братчан и три – жителей Тайшета.
Организаторы конкурса отметили возросшую активность горожан. Так, в Братске для участия в конкурсе «Зелёная волна» были поданы 27 заявок, в Тайшете – 7. Суммы грантов варьируются от 17 до 50 тысяч рублей.
– В Братске среди победителей, в основном, социальные учреждения, детские сады, - пояснила менеджер ЦСП РУСАЛа в Братске, куратор конкурса «Зеленая волна» Лейла Мамедова. – Среди грантополучателей только одна инициативная группа, которая планирует обустроить сквер в жилом районе Энергетик. Еще одни победители, Дворец детского и юношеского творчества, создадут дубовую аллею вблизи памятника герою Советского Союза Степану Погодаеву. Интересный проект у Ассоциации работающей молодежи. Активисты будут высаживать ели и можжевельник на территории детской туберкулезной больницы, а также обустроят сенсорную «дорожку здоровья» с разными текстурами – песок, камни и т. п. для маленьких пациентов. В рамках проекта «Экопатруль», на территории одного из детских садов появится экозона с саженцами ели. В проекте Дома престарелых предусмотрена высадка разных саженцев, в том числе сакуры и можжевельника. Для реализации авторы намерены привлечь большое количество волонтеров из разных организаций.
Все проекты авторы планируют реализовать в течение этого года при поддержке Центра социальных программ РУСАЛа. Об этом сообщает пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ.
СПРАВКА: