В Братске наградили победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна»

Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В братском подразделении Центра социальных программ РУСАЛа состоялось награждение победителей грантового конкурса «Зелёная волна». Поддержку получили шесть инициатив братчан и три – жителей Тайшета. Организаторы конкурса отметили возросшую активность горожан. Так, в Братске для участия в конкурсе «Зелёная волна» были поданы 27 заявок, в Тайшете – 7. Суммы грантов варьируются от 17 до 50 тысяч рублей. – В Братске среди победителей, в основном, социальные учреждения, детские сады, - пояснила менеджер ЦСП РУСАЛа в Братске, куратор конкурса «Зеленая волна» Лейла Мамедова. – Среди грантополучателей только одна инициативная группа, которая планирует обустроить сквер в жилом районе Энергетик. Еще одни победители, Дворец детского и юношеского творчества, создадут дубовую аллею вблизи памятника герою Советского Союза Степану Погодаеву. Интересный проект у Ассоциации работающей молодежи. Активисты будут высаживать ели и можжевельник на территории детской туберкулезной больницы, а также обустроят сенсорную «дорожку здоровья» с разными текстурами – песок, камни и т. п. для маленьких пациентов. В рамках проекта «Экопатруль», на территории одного из детских садов появится экозона с саженцами ели. В проекте Дома престарелых предусмотрена высадка разных саженцев, в том числе сакуры и можжевельника. Для реализации авторы намерены привлечь большое количество волонтеров из разных организаций. Все проекты авторы планируют реализовать в течение этого года при поддержке Центра социальных программ РУСАЛа. Об этом сообщает пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ. СПРАВКА: Конкурс «Зелёная волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству». В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании: Волгоградская область (г. Волгоград), Иркутская область (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровская область (г. Новокузнецк, пгт. Белогорск), Красноярский край (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, пгт. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Ленинградская область (г. Бокситогорск), Мурманская область (г. Кандалакша), Самарская область (пгт. Новосемейкино), Свердловская область (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (г. Саяногорск). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: благотворительность

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