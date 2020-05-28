В Братске от сотрудницы одной из больниц коронавирусом заразились 17 человек

Братск, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудница одной из больниц заразила коронавирусом 17 человек. Это произошло из-за несоблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте администрации города.

– Сотрудница одного из медучреждений (не медработник) напрямую общалась со своим сыном, который ранее прилетел в Братск и по постановлению был определен на домашнюю самоизоляцию. Сын оказался болен, инфекция передалась матери. В свою очередь, она заразила в ГБ №5 еще несколько человек, – говорится на сайте мэрии.

В срочном порядке были установлены все контактировавшие с заболевшей люди, обследовано более 100 человек. Из них выявили 17 зараженных, среди которых 13 – сотрудники медучреждения, четверо – дети в возрасте от 3 до 16 лет.

– Этот случай еще раз подчеркивает, что короновирус – это очень опасно. Когда говорим о режиме самоизоляции, значит не надо общаться с родственниками, выходить на улицу, выезжать на пикники. Все мы видим, как цепная реакция может распространить по городу инфекцию. Напомню, что в Иркутской области введен масочный режим. Это означает, что в общественных местах, в транспорте, в закрытых помещениях все должны обязательно носить маски, – отметил мэр Братска Сергей Серебренников.