В Братске подвели итоги новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо»

Братск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Вручением сертификатов на общую сумму 150 тысяч рублей завершился новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо». После заключительного этапа марафона – квиза, который прошел в Центре социальных программ компании, состоялось награждение победителей.

Марафон длился целый месяц, но для его участников он пролетел незаметно. Семь команд, представляющие предприятия и организации Братска, все свободное время проводили в подшефных социальных учреждениях. Устраивали там мастер-классы, делали ремонт, убирали помещения, готовили новогодние подарки и представления. В минувшую субботу команды, объединившись, провели праздник для горожан с конкурсами, ярмарками и мастер-классами, сообщает ТРК «Братск» .

Активность волонтеров на каждом этапе марафона оценивалась в баллах. Окончательные результаты стали известны после заключительного, интеллектуального этапа – квиза, который накануне состоялся в Центре социальных программ.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ:

«Я уверен, несмотря на то, что сегодня финальная часть – это не финал. Эти добрые и благие дела будут продолжаться независимо от того, кому сегодня вручат сертификат. В выигрыше все».

Команда «Серпантин» Братского политехнического колледжа не отличилась по результатам квиза, но по общему количеству баллов стала лучшей. Волонтеры этой команды участвуют в марафоне уже несколько лет, но первое место завоевали только сейчас. Ребята - члены объединения «Творцы», которое существует при колледже уже 8 лет, столько же, сколько действует в Братске благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо».

Татьяна Михайлова, капитан команды «Серпантин», социальный педагог:

«Стряпали печенье, делились рецептами, потом эти угощения кушали, убирали большую территорию от снега. Делали новогодние поделки: ёлки, снежинки. Украшали актовый зал. С огромным удовольствием будем продолжать эту работу делать дальше с детьми».

Сертификат на 70 тысяч рублей команда «Серпантин» планирует передать своим подшефным, чтобы в коррекционной школе №27 появился современный кабинет труда. Ребята из «ИлиМолодежь» получили сертификат на 50 тысяч рублей, они стали вторыми, на третьем месте, с сертификатом на 30 тысяч рублей, оказалась команда филиала компании «РУС-Инжиниринг» – «Спецагенты Рика». По правилам марафона, деньги, полученные в качестве приза, волонтеры могут потратить исключительно на благотворительные цели. У команд есть около месяца, чтобы определиться, кому и чем они будут помогать.