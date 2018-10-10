В Братске поликлиника детской горбольницы открылась после ремонта

Братск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Поликлиника Братской детской городской больницы открылась после проведения выборочного капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко в поздравительной речи отметил, что новая детская поликлиника является крупнейшим амбулаторно-поликлиническим учреждением на севере Иркутской области.

– Сегодня мы с вами открываем новую поликлинику, не только оснащенную самым современным диагностическим оборудованием, но и использующую принципиально новые подходы к организации качественной и доступной медицинской помощи. Ремонт и оснащение поликлиники с первого дня реализовывались на принципах «бережливого производства». Учреждение сразу же войдет в число участников приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», – сказал Олег Ярошенко.

Напомним, капитальный ремонт поликлиники, к которой прикреплено более 30 тысяч детей, был начат в декабре 2017 года. Работы осуществлялись с привлечением значительной части финансовых средств в рамках государственно-частного партнерства с ООО «Транснефть-Восток». Общая стоимость капремонта составила 162 млн рублей, из них 157,9 млн – средства инвестора.

Во время выборочного капитального ремонта строители заменили все инженерные сети в здании поликлиники, выполнили внутренние отделочные работы, облицовку фасада, благоустройство территории, организовали места для парковки. Кроме того, в поликлинику приобретено новое медицинское оборудование и мебель, в коридорах установлены электронные табло и сделаны игровые зоны для комфортного ожидания маленькими пациентами приема врача. Завершить ремонт удалось почти на месяц раньше запланированного срока.

В поликлинике реализованы такие направления «бережливого производства», как «открытая регистратура», «call-центр», «навигация», «маршрутизация и разделение потоков пациентов», «организация рабочих мест по системе 5S» и другие.

Кстати, в 2018-2019 учебном году Братская детская городская больница определена базовым учреждением для прохождения ординатуры по специальностям «педиатрия» и «неврология». Сейчас обучение на базе детской больницы проходят два ординатора.

В 2016-2017 годах проводилась замена оконных блоков в здании стационара больницы. В этом году такая работа продолжается – за счет средств областного бюджета заменено 91 окно в инфекционном, хирургическом, неврологическом, педиатрическом и других отделениях. Еще 24 окна планируется заменить до конца 2018 года.

Кроме того, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания стационара из областного бюджета выделены 6,1 млн рублей, аукцион планируется в ноябре 2018 года. Одновременно идет подготовка документации для проведения капитальных ремонтов зданий еще двух поликлиник, проводится текущий ремонт отделений больницы.