В Братске провели экологический квест «День Братского моря»

Братск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В последний день лета в Братске отметили «День моря». Экологический праздник на побережье организовал Центр социальных программ РУСАЛа.

Принять участие в первом в истории города эко-квесте под названием «День Братского моря» мог любой желающий, сообщает БСТ . И таковых оказалось немало. Среди девяти команд - как представляющие крупные предприятия и торговые сети, так и команды благотворительных и общественных организаций, и просто семейные.

Ольга Шалимова, директор Братского подразделения Центра социальных программ РУСАЛа:

– Мы решили провести эту акцию в последний день лета, потому что, во-первых, последний день лета наверняка где-то что-то накопилось – неплохо было бы всё это убрать. А во-вторых, первое сентября считается Днём рождения Братского моря. Поэтому наша сегодняшняя акция - это такой своеобразный подарок.

«День Братского моря» – не просто уборка берега. Эко-квест состоял из трех этапов, первый из которых – «визитка» – дал участникам возможность показать свои творческие способности. На втором этапе нужно было преодолеть веревочную полосу препятствий. И это оказалось делом не самым простым.

Валерия Назарина, участник экологической акции «День Братского моря»:

– Я сначала думала, что я упаду или просто не пройду, особенно на последнем этапе, но у меня всё получилось. Я пойду убирать со всеми территорию Братска и ещё буду участвовать в этих акциях.

Но главной задачей экологического квеста все же была уборка берега Курчатовского залива и прилегающей лесополосы. В итоге собранное с трудом уместилось в 15-тонный КамАЗ.

«Улов» оказался не только большим, но и разнообразным. Помимо привычного стекла, пластика и упаковок, обнаруживались и более габаритные вещи - покрышки, обломки мебели и даже автомобильный бампер.

Максим Нестеров, участник экологической акции «День Братского моря»:

«А сейчас делаем полезное для нашего города – убираем мусор и стараемся, чтобы как можно это было быстрее, лучше и как можно экологичнее и чище был наш Братск. Положительные эмоции, отличные впечатления».

Андрей Аксютин, председатель профсоюзной организации электролизного цеха №3 БрАЗа:

– Приятно видеть, что берег становится чище, люди становятся добрее, культурнее. Мы приветствуем такие начинания и с удовольствием принимаем участие, потому что такие мероприятия они делают наш город чище, лучше и красивее.

Победителей определяли по сумме баллов за все три этапа. Лучший результат показала команда ТЭЦ-6, серебро – у команды «Миротворец», бронза досталась «Ассоциации работающей молодежи».

Тройке лидеров вручили ценные призы от Центра социальных программ РУСАЛа и сертификаты от базы отдыха «Простоквашино». Остальные участники получили небольшие, но очень полезные сувениры.

В планах Центра социальных программ РУСАЛа сделать «День Братского моря» ежегодным.