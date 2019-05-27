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Общество
28.05.2019

В Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец»

Братск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Начни лето с добрых дел!» – под таким лозунгом в Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец». Он организован Центром социальных программ РУСАЛа.

Фестиваль «Энергия наших сердец» проходит в Братске впервые. Собранные средства пойдут на закупку спортинвентаря для детей, которые живут и тренируются в Бикее.

Как сообщает БСТ, начальным этапом «Энергии» стал турнир по мини-футболу. Чтобы провести выходной день с пользой, команды городских предприятий собрались в субботу на стадионе «Металлург».

Евгений Скорняков, начальник отдела планирования и анализа электролизного производства БрАЗа:

«Это благотворительное мероприятие. Здесь принимают, как вы видите, активное участие 4 команды, причём, сыгранных, профессиональных. Самое главное, что люди пришли и участвуют в этом благотворительном мероприятии, которое поможет детям нашим».

Константин Молодкин, директор Братской ГЭС:

«Когда мы узнали, что у нас впервые в городе проводится такое мероприятие благотворительное - спортивный турнир, конечно, не могли не принять участие. Во-первых, это, конечно, возможность для нас помочь детям Бикея. Во-вторых, элемент пропаганды спорта, безусловно. Вот детишки бегают, кто-то семьями пришёл. Посмотрят на своих родителей и также, возможно, пойдут в какие-то спортивные школы. Такие мероприятия – это, безусловно, тот самый случай, когда главное – не победа, а главное  – участие».

Мини-формат позволил вести матчи одновременно на двух половинах футбольного поля. Игра шла по круговой системе. В перерывах – выступления чирлидеров. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры.

Алексей Минченко, начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска:

«Безусловно, вызывает чувство радости присутствие команд, которые стали неравнодушны к детям, внесли свой благотворительный взнос в помощь в организации этого марафона. Безусловно, такая поддержка нужна для детских команд Бикея».

Ольга Шалимова, директор Братского подразделения Центра социальных программ РУСАЛа:

«Мы очень благодарны тем, кто присоединился к нам на первом этапе фестиваля «Энергия наших сердец», тем, кто играет сегодня в футбол. Для тех же, кто еще не с нами, но хочет начать лето с добрых дел, мы приготовили второй этап. Это будет квиз. Он пройдёт 29 мая. Зарегистрироваться можно в нашей официальной группе «ВКонтакте». Регистрация будет закрыта утром 28 мая».

Безусловным лидером турнира на этот раз оказалась команда «Пит-стоп», серебро – у «Металлурга», бронза – у команды «Миротворец». Кубки и медали победителям вручат на финальном празднике фестиваля

Он пройдёт на базе отдыха «Простоквашино» 1 июня, в День защиты детей, начало в полдень. Принять участие смогут все желающие, подробная информация – в официальной группе фестиваля «Энергия наших сердец Братск».

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