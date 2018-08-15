В Братске за сутки выпало 116% от месячной нормы осадков

Братск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ливневые дожди идут в Братске уже двое суток подряд. По информации начальника Братского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елены Терещук, только за минувшие сутки выпало 79,6 мм, при месячной норме 66 мм.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, коммунальные и дорожные службы города оперативно реагируют на возникающие ситуации.

Рекордные осадки стали причиной образования большой лужи на дороге на улице Студенческой в жилом районе Энергетик. Скопившаяся вода с утра существенно замедлила движение транспорта. Работники «Дорожной службы города Братска» откачивали воду насосами. К вечеру 15 августа вода частично ушла, пропускная способность дороги восстанавливается.

– В дальнейшем будет решаться вопрос обустройства нового ливневого стока на этом участке дороги, – сообщил председатель комитета по управлению Падунским районом Егор Луковников.

Ливневые дожди стали причиной провала асфальта на двух участках внутриквартальных дорог на улице Возрождения. Подвижки грунта и просадка покрытия произошли в местах прокладки инженерных сетей, которые были обустроены в процессе строительства многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья.

На место сразу выехали представители администрации города, муниципального учреждения «Дирекция капитального строительства и ремонта», подрядной организации. Участок провала был огорожен. Сразу на месте определены мероприятия по устранению дефекта дорожного покрытия.

– Дефект будет устранен в рамках гарантийных обязательств силами подрядной организации ООО «ПрофиСтрой», которая выполняла строительные работы. Провал засыпят щебнем, а затем будет восстановлено асфальтовое покрытие. Подрядчик доставку щебня уже организовал. Работы будут выполнены в ближайшие дни. Мы контролируем качество исполнения работ, – сообщила и. о. директора МКУ «ДКСР» Ксения Золотарева.

В управляющие организации города в течение дня поступали обращения жильцов ряда домов о протечке кровель. Каждое обращение отрабатывается оперативно, работники управляющих организаций занимаются устранением протечек. Также приняты меры по откачиванию воды в одном из домов по улице Южной, где произошло подтопление подвальных помещений.

– Совместно с комитетом ЖКХ и «Дирекцией городской инфраструктуры» мы заранее подготовились к возможным последствиям обильных осадков. Подготовили помпы и другое оборудование для оперативного реагирования на ситуации подтопления. Постоянно взаимодействуем и с управляющими организациями, – сказал председатель комитета по управлению Центральным районом Юрий Рыхлов.

Оперативное устранение проблем, вызванных рекордными осадками, было организовано также в Падунском и Правобережном районах города.