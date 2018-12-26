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27.12.2018

В братском Парке металлургов открыли ледовый городок

Братск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске торжественно открыли ледовый городок. В этом году его впервые возвели в Парке металлургов. Изящные фигуры из застывшей воды – традиционный подарок горожанам от компании РУСАЛ.

Крепкий мороз – не повод отказываться от праздника в честь открытия ледового городка. В Парке металлургов для братчан подготовили развлекательную программу с участием сказочных персонажей и подвижными играми, сообщает БСТ.

Огни на новогодней елке вместе с братчанами зажгли и сотрудники БрАЗа. Компания РУСАЛ традиционно поддерживает инициативу городской власти. В 2018 году на строительство ледового городка выделено более двух миллионов рублей.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ:

«Этот подарок городу в преддверии новогодних праздников традиционно дарит РУСАЛ. Мы были первоначинателями в 2000 году, в год создания компании «Русский алюминий». И вот на протяжении длительного времени мы продолжаем эту традицию».

Над созданием зимней красоты трудилась целая команда мастеров во главе с Иваном Зуевым. Главные герои ледовой феерии - сказочные персонажи.

Одна из скульптур посвящена предстоящей зимней Универсиаде, которая пройдёт в марте 2019 года в Красноярске. Компания РУСАЛ – официальный поставщик медалей для международных спортивных состязаний.

Все, кто побывал на открытии городка, по достоинству оценили подарок металлургов.

Сергей Серебренников, мэр Братска:

«Посмотрите, погода подготовилась лучше нас. Настоящий сибирский, братский морозец. Сегодня минус 36. Несмотря на мороз, в парке достаточно много братчан. Конечно, надо чтоб никто не простыл. Чуть-чуть потеплеет, и в Новый год и после здесь будет много народу, и взрослых братчан, и маленьких братчан. И это место станет местом притяжением всех, кто любит активный отдых зимой».

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