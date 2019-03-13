В «Братской рыбалке-2019» поучаствовали более 200 человек

Братск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 9 марта прошли вторые ежегодные соревнования по подледному лову на приз мэра города «Братская рыбалка». В них поучаствовали более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Братска.

Регистрация участников стартовала в 7.00, а само мероприятие проходило с 9.00 до полудня на специально отведенном и огороженном участке акватории Братского моря. Начало турнира ознаменовал выстрел из винтовки, который произвел лично мэр города Сергей Серебренников.

Пока рыбаки состязались в своих умениях, на берегу звучала музыка и выступали творческие коллективы. Мэр в условиях полевой кухни приготовил уху, которой позже накормили всех участников турнира.

После окончания соревнований рыбаки принесли свой улов на взвешивание. Пока судейская бригада определяла самого умелого рыбака, для зрителей провели викторину на «рыбную» тему. В это же время мерились силами участники соревнований по скоростному бурению лунок на льду.

По итогам соревнований первое место занял Константин Суханов. Он поймал больше всех рыбы и получил главный приз – мотовездеход. На втором месте – Юрий Скобелин. Замкнул тройку лидеров Алексей Котубей.

Победители в отдельных номинациях: «Первая рыбка» – Александр Ступин; «Маленькая рыбка окунь» – Дмитрий Бурлак; «Большая рыбка» – Александр Головань; «Самый юный участник» – четырехлетняя Василиса Усейнова; «Самый старший участник» – 74-летний Иван Микашов; «Рыбачка» – Наталия Пеленова; «Дружная рыбацкая семья» – семья Крыловых; «Скоростное бурение» – Алексей Сурков.

Напомним, соревнования «Братская рыбалка» впервые прошли в Братске в 2018 году. Они были организованы в районе загородной базы «Лукоморье» и собрали более 500 участников и зрителей. В течение нескольких часов было выловлено свыше 10 кг рыбы. По итогам соревнований определили 15 команд, поймавших самое большое количество рыбы. Также состоялся турнир по скоростному бурению.