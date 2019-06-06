В Бурятии назвали культурные и туристические бренды-лидеры

Бурятия, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бурятия войдет в число пилотных регионов проекта Общественной палаты РФ «Живое наследие». В его рамках среди жителей республики провели опрос по выявлению локальных культурных брендов Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.

Так, лидерами среди локальных культурных брендов по итогам опроса и экспертных обсуждений стали:

Иволгинский дацан;

курорт Аршан;

фестиваль «Ночь Ёхора»

старообрядческие села (Тарбагатай, Десятниково, Ягодное);

наследие декабристов Селенгинского района;

буузы;

восточная медицина;

Тамчинский дацан;

Бурятский театр оперы и балета.

Эксперты отметили, что восприятие местных жителей отличается от туристов. Так, например, жители Бурятии не упоминали памятник Ленину (голова Ленина), Одигитриевский собор, Триумфальную арку. Мало упоминаний и об озере Байкал.

Проект «Живое наследие» планируется использовать в качестве инструмента для продвижения местных брендов малых населённых пунктов. Карта «Живое наследие» будет поддерживаться с помощью краудсорсинговой платформы. Все желающие смогут наносить на карту точки, исходя из своих представлений о том, какие объекты и явления можно назвать основными туристическими символами в конкретном регионе. Презентовать проект планируют осенью 2019 года.