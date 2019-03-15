|Общество
|17.03.2019
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В Бурятии организовали экскурсионный маршрут на нефритовую фабрику
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Бурятия, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии компания «Ориентал Вэй» разработала экскурсионный маршрут для туристов – осмотр производства изделий из местного нефрита. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В пятницу, 15 марта, нефритовую фабрику впервые посетила делегация туроператоров из Маньчжурии. Находясь на специальной смотровой площадке, туристы смогли увидеть весь процесс по созданию украшений: от распиловки и шлифовки камней до сборки и полировки, а также примерить и приобрести готовые изделия.
Фабрика занимает в республиканском промышленном парке площадь более 2 тыс кв метров. Инвестиции в проект составили более 60 млн руб, на предприятии создано 40 высокотехнологичных рабочих мест. Все работники являются местными жителями и прошли обучение за счет предприятия.
Ассортимент продукции насчитывает более 60 наименований: художественные, сувенирные изделия и украшения. В первый год реализации проекта планируется производить до 14 тыс изделий.
Правительство Бурятии намерено развивать промышленный туризм в регионе. Ещё одним объектом показа может стать предприятие по производству национальной обуви, которое планируется запустить на промплощадке.
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